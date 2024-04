Vétérinaire et garderie pour chiens , chats et animaux à Carcassonne et Saint Martin Lalande

Un habitat d'accueil de vos animaux entièrement rénové

S'occuper d'un animal de compagnie n'est pas une chose à prendre à la légère.

C'est pour cela que nous mettons à leur dispostion des locaux entièrement rénovés par un Artisan rénovations globales de carcassonne , adaptés à leurs morphologies et aire de vie.

Car l'humidité de la maison est un problème pour les animaux !

L’ennemi numéro un de la maison et des animaux de compagnie, c’est la condensation, source d’humidité de la maison et dégradation des murs, tapisserie, peinture, meuble, et influe très négativement sur la santé.

La condensation, phénomène physique naturel, consiste à rendre son état liquide à la vapeur d’eau contenue dans l’air ambiant de la maison, appelé aussi point de rosée.

Plus l’air est chaud, et plus il contient de la vapeur d’eau. Inversement, lorsque la température baisse dans la maison au contact d’une paroi plus froide, alors l’air se transforme en eau en condensant.

Ca peut devenir une véritable catastrophe très rapidement.



Au début, vous ne nous en apercevrez même pas de l’humidité, car la condensation se réalise dans l’épaisseur des murs jusqu’à saturation. Puis l’humidité apparait en surface des murs suivies des moisissures et odeurs nauséabondes. Et là, il est plus que temps de réagir. Si vous chauffez davantage, vous accentuez le phénomène. Il faut donc à ce point prendre des mesures techniques sérieuses. Faire réaliser un devis rénovation gratuit et diagnostic très précis des causes et sources d’humidité de la maison pour obtenir des préconisations et différentes solutions à mettre en œuvre pour stopper ce fléau.

L’isolation par l’extérieur couplé à des systèmes de ventilation et appareils de déshumidification est peut être une solution à explorer. C'est le travail de rénovation qu'a fait notre Artisan de carcassonne. Dans tous les cas, seule une étude technique approfondie, pourra remédier durablement à l’humidité de la maison.

Et retrouver le plaisir de vivre au sec à Carcassonne et Saint Martin Lalande